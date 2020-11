Coronavirus, le news. Via libera al Ristori quater, oggi vertice delle Regioni. LIVE (Di lunedì 30 novembre 2020) Stabile all'11,7% il rapporto nazionale positività-tamponi. Calano contagi e i decessi. I medici: "Non fare gli errori dell'estate, il virus circola più forte". Ok al Ristori quater: altri 8 miliardi per attività e lavoratori in difficoltà a causa del Covid. Il governo lavora al prossimo dpcm. oggi incontro tra la Pfizer e Arcuri Leggi su tg24.sky (Di lunedì 30 novembre 2020) Stabile all'11,7% il rapporto nazionale positività-tamponi. Calano contagi e i decessi. I medici: "Non fare gli errori dell'estate, il virus circola più forte". Ok al: altri 8 miliardi per attività e lavoratori in difficoltà a causa del Covid. Il governo lavora al prossimo dpcm.incontro tra la Pfizer e Arcuri

repubblica : Coronavirus, allarme suicidi in Giappone: in un mese più morti che per Covid dall'inizio della pandemia. Più colpit… - vaticannews_it : #28novembre #PapaFrancesco ai nuovi cardinali: la croce e il mondo, due strade inconciliabili #concistoro Il servi… - vaticannews_it : #29novembre #Nelmondo Vescovi #Haiti No alla violenza e alla miseria @PresidenceHT #Filippine torna a casa l’immag… - generacomplotti : RT @angyrich: Meluzzi, Messora, Rametta, Sacchetti, Lannutti 'account che propagano disinformazione in maniera seriale..una lista di accoun… - LunaTriste10 : RT @claudio_2022: Anche Bruno Vespa si scaglia contro le serrate. 'Posso chiedere che senso ha chiudere i massacratissimi ristoranti a Nata… -