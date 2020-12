Coronavirus Lazio oggi | il bollettino del 30 novembre

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 30 novembre 2020) La situazione dell’epidemia dinelcon i dati deldella Regione didopo i 1.993 contagi e i 19 decessi di ieri: articolo in aggiornamento llsulneldi ieri Sono partiti i tamponi rapidi nelle farmacie, grazie all’accordo tra la Regionee Federfarma Roma. Un modo sicuro, rapido e vicino casa per sapere se si e’ venuti in contatto con il virus. Ma per capire come ci si prenota, se sono sicuri e cosa bisogna fare in caso di positivita’ l’agenzia di stampa Dire ne ha parlato con il dottor Umberto Paolucci titolare della Farmacia Luisa Marchetti e Delegato Sicurezza di Federfarma Roma. – Sono partiti da piu’ di una settimana i tamponi rapidi nelle farmacie lei e’ stato uno dei primi ...