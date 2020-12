Coronavirus Lazio, oggi 1.589 contagi: il bollettino (Di lunedì 30 novembre 2020) (Adnkronos) – Sono 1.589 i nuovi casi di contagio da Coronavirus nel Lazio, secondo quanto reso noto nel bollettino di oggi. Si registrano altri 39 morti. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.061. Il rapporto tra i positivi e i tamponi è sotto l’8%. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 novembre 2020) (Adnkronos) – Sono 1.589 i nuovi casi dio danel, secondo quanto reso noto neldi. Si registrano altri 39 morti. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.061. Il rapporto tra i positivi e i tamponi è sotto l’8%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

LucaGattuso : Le prime dieci province italiane di oggi per numero di nuovi positivi al #coronavirus. Ora va indagato lo strano ca… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: ++Coronavirus Lazio, oggi 1.589 contagi: il bollettino++ - News_24it : ROMA- Sono 947 i nuovi casi di Coronavirus a Roma, un dato in calo a fronte dei 1154 di ieri e dei 1222 del 28 nove… - MaeyCat : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: D'AMATO: OGGI SU 20 MILA TAMPONI NEL LAZIO (-2.905) SI REGISTRANO 1.589 CASI POSITIVI (-404), 39 I DECESSI (… - occhio_notizie : Sono 1.589 i nuovi casi di #Coronavirus registrati nel #Lazio oggi, lunedì 30 novembre. In totale i positivi sono o… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lazio HTTP/1.1 Server Too Busy