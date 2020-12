Coronavirus, la Toscana verso la "zona arancione". Giani ha un obiettivo: negozi aperti già sabato (Di lunedì 30 novembre 2020) Il governatore punta ad anticipare di un giorno gli effetti dell'ordinanza del ministro Speranza: ecco come. E punta al ritorno in "velocizzato" in fascia gialla Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 30 novembre 2020) Il governatore punta ad anticipare di un giorno gli effetti dell'ordinanza del ministro Speranza: ecco come. E punta al ritorno in "velocizzato" in fascia gialla

amiatanews : Toscana. Coronavirus: +893 i nuovi casi (50 anni l’età media), 10.383 tamponi (3.742 soggetti testati), +40 decessi… - pistoiasport : Coronavirus: 893 nuovi casi in Toscana, 113 in provincia di Pistoia - infoitinterno : Coronavirus in Toscana, nuovi casi sotto 900 per la prima volta dopo oltre un mese: «Oggi sono 893 - fseviareggio : RT @iltirreno: ?? Coronavirus, tra le vittime in Toscana anche un dipendente delle Poste di 60 anni - ValdichianaI : Coronavirus, in Toscana 893 nuovi casi, età media 50 anni, 40 decessi -