Coronavirus | la rinascita dopo la crisi non si può pianificare a tavolino Di sicuro serve una cosa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 novembre 2020) di Carmelo Zaccaria Diamolo pure per scontato.questo periodo deprimente e tormentato ci si attende una promettente stagione di. Le previsioni suveramente ci riserva il domani variano da un accentuato ottimismo sulle inesauribili capacità di riscatto del genere umano ad un legittimo pessimismo giustificato dalle sue dinamiche più neglette. In ogni casoun brusco capitombolo in cui le persone, rimuginando sulla felicità perduta, ripiegano su sé stessi, d’improvviso, nella nebbia più fitta, si fa strada una nuova luce, riappare una nuova fiducia. Nel passato le catastrofi e i flagelli erano fenomeni largamente accettati e sopportati come eventi impressi nel circuito della memoria di intere generazioni che ne tramandavano la minaccia e le traumatiche conseguenze. L’attuale pandemia invece, è ...