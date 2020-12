Coronavirus in Veneto, nelle ultime 24 ore 2.003 nuovi positivi e 34 vittime Il bollettino (Di lunedì 30 novembre 2020) Coronavirus in Veneto , il bollettino delle 8 di stamani. Gli ultimi dati sul contagio da Covid nella nostra regione. I dati nelle 24 ore Il Veneto ha registrato oggi 2.003 nuovi positivi al Covid , ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 novembre 2020)in, ildelle 8 di stamani. Gli ultimi dati sul contagio da Covid nella nostra regione. I dati24 ore Ilha registrato oggi 2.003al Covid , ...

