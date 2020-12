Coronavirus in Italia, il bollettino del 30 novembre: aumentano i ricoveri (Di lunedì 30 novembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Diminuiscono i contagi di pari passo con i tamponi. In 24h 16.377 positivi al Coronavirus su 130.524 test effettuati. Rispettivamente, -4.271 infetti e -46.410 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -9 persone nelle terapie intensive. Riparte a crescere invece il numero dei ricoveri, +308 da ieri a oggi. Contemporaneamente, sale il numero dei guariti, 23.004 (+9.362 rispetto ai dati del 29 novembre). In 24h sono morte 672 persone a causa del Coronavirus in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 novembre: +541 morti per Covid Nel complesso i casi di contagi da Coronavirus vanno oltre il milione: 1.601.554 ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 30 novembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Diminuiscono i contagi di pari passo con i tamponi. In 24h 16.377 positivi alsu 130.524 test effettuati. Rispettivamente, -4.271 infetti e -46.410 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -9 persone nelle terapie intensive. Riparte a crescere invece il numero dei, +308 da ieri a oggi. Contemporaneamente, sale il numero dei guariti, 23.004 (+9.362 rispetto ai dati del 29). In 24h sono morte 672 persone a causa delin. Leggi anchein, ildel 29: +541 morti per Covid Nel complesso i casi di contagi davanno oltre il milione: 1.601.554 ...

