Coronavirus in Italia, bollettino del 30 novembre: 16.377 nuovi casi su 130.524 tamponi (Di lunedì 30 novembre 2020) Sono 16.377 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 20.648), a fronte di 130.524 tamponi giornalieri effettuati (ieri 176.934), con la percentuale di positivi al 12,5% (ieri 11,6%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 30 novembre sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 672 in un giorno, mentre le terapie intensive scendono ancora a 3.744 (-9). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 30 novembre 2020) Sono 16.377 icontagi di Covid-19 in(ieri 20.648), a fronte di 130.524giornalieri effettuati (ieri 176.934), con la percentuale di positivi al 12,5% (ieri 11,6%). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 30sulla situazionein(AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 672 in un giorno, mentre le terapie intensive scendono ancora a 3.744 (-9).

