Coronavirus in Campania, i dati del 29 novembre: 1.626 nuovi positivi e 1.843 guariti (Di lunedì 30 novembre 2020) Si alza di poco la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 29 novembre dell’unità di Crisi regionale riporta 1.626 positivi su 14.286 tamponi effettuati. Seppur di poco si alza la curva dei positivi da Coronavirus in Campania. Nella giornata di ieri sono stati 1.626 i casi di positività, di cui Leggi su 2anews (Di lunedì 30 novembre 2020) Si alza di poco la curva dei contagi dain: il bollettino di ieri 29dell’unità di Crisi regionale riporta 1.626su 14.286 tamponi effettuati. Seppur di poco si alza la curva deidain. Nella giornata di ieri sono stati 1.626 i casi dità, di cui

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Veronica stroncata a 33 anni a Nocera: mamma di una bimba, aspettava il secondo figlio… - MediasetTgcom24 : Napoli, infermiere in pensione ritorna al lavoro: muore di Covid a 75 anni | I colleghi del 118: 'E' morto da eroe'… - bassairpinia : Coronavirus. In Campania 1.626 positivi su 14.286 tamponi. - - ros_raff : RT @di_stabia: La Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud ci hanno comunicato che sono 39 i nuovi positivi a Castellammare di Stabia. https://t.… - Quasimezzogiorn : #Coronavirus, in #Campania 1626 positivi nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania HTTP/1.1 Server Too Busy