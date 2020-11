Coronavirus Il Governo compra TV e Radio con 50 milioni di euro per parlare di contagi? No!

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 novembre 2020) A partire dal 19 novembre 2020 diversi siti hanno diffuso la notizia di un fondo di 50didestinato dala TV eper «di Covid19». «Con questo decreto ilsembra voler “re” una parte dell’informazione» recita il sito OltreTV, ponendo una domanda: «Se ilpaga un’emittente che s’impegna a dire quello che vuole il, possiamo ancoradi informazione corretta, libera e indipendente?». Si tratta di un contributo straordinario noto come «fondo emergenze emittenti locali» e coinvolge le emittenti locali, non nazionali, attraverso specifiche condizioni che non trovano seguito nelle teorie del complotto dei fantomatici «media venduti al ...