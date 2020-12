Coronavirus. Il certificato medico contro l’uso delle mascherine ricco di disinformazione (Di lunedì 30 novembre 2020) Il 27 novembre il giornalista Cesare Sacchetti, che in passato aveva diffuso notizie infondate e alimentato teorie di complotto sulla Covid19, pubblica un tweet in cui riporta un «certificato medico», a firma Roberto Santi, che esonera una sua paziente dall’uso della mascherina. Un documento ricco di disinformazione sull’utilizzo e sui presunti danni delle mascherine che abbiamo ampiamente trattato nella guida utile di Open Fact-checking. Il documento, datato 27 novembre, riporta in chiaro la paziente del medico, Emilia Barbitta, la quale ha promosso in vari modi la sua diffusione difendendola a spada tratta attraverso i social. Per chi ha fretta Il certificato medico non è un’evidenza scientifica. La ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 novembre 2020) Il 27 novembre il giornalista Cesare Sacchetti, che in passato aveva diffuso notizie infondate e alimentato teorie di complotto sulla Covid19, pubblica un tweet in cui riporta un «», a firma Roberto Santi, che esonera una sua paziente daldella mascherina. Un documentodisull’utilizzo e sui presunti danniche abbiamo ampiamente trattato nella guida utile di Open Fact-checking. Il documento, datato 27 novembre, riporta in chiaro la paziente del, Emilia Barbitta, la quale ha promosso in vari modi la sua diffusione difendendola a spada tratta attraverso i social. Per chi ha fretta Ilnon è un’evidenza scientifica. La ...

Passaporto, visto e certificato che attesta di aver fatto il vaccino contro il coronavirus: in quale prossimo futuro dovremo viaggiare così? Con la curva del contagio ancora molto ...

Altamura, guarito dal Covid vuole donare il plasma: «La burocrazia mi impedisce»

Gli manca il referto ufficiale della Asl. La singolare esperienza del consigliere comunale Difonzo, negativizzatosi dopo la malattia ...

