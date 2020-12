Coronavirus, il bollettino di oggi 30 novembre: 672 morti e 16.377 nuovi contagi, ecco i nuovi casi Covid regione per regione (Di lunedì 30 novembre 2020) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 30 novembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: ... Leggi su today (Di lunedì 30 novembre 2020) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute dilunedì 302020. I, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: ...

SkyTG24 : ?? #Coronavirus in Italia, #Galli: 'Il calo dei contagi è a rischio con le riaperture. La mascherina non sempre bast… - Corriere : In Italia calano i nuovi casi: sono 16.377. Le vittime 672 Bollettino - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, il bollettino del #21novembre: 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi e 692 decessi… - infoitinterno : Bollettino Coronavirus 20 novembre, +16.377 positivi, +672 decessi, -9 terapia intensiva - Telesardegna : Coronavirus in Sardegna: il bollettino della Protezione Civile del 30 novembre -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino HTTP/1.1 Server Too Busy