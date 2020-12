Coronavirus, il bollettino di oggi: 16.377 nuovi casi e 672 morti. Ma il tasso di positività risale al 12,5%. Forte calo di contagi in Lombardia (Di lunedì 30 novembre 2020) Prosegue il calo dei contagi e dei ricoveri in Italia. Per la prima volta dal 26 ottobre i casi registrati nelle ultime 24 ore scendono sono quota 20mila: 16.377 contro i 20.648 di ieri, ma, come sempre il lunedì, a fronte di un numero inferiore di tamponi, 130.524 (46mila in meno rispetto a domenica), con un rapporto test/positivi che sale al 12,54% (ieri era l’11,66). Torna a salire, invece, il numero dei decessi, 672 contro i 541 di ieri per complessive 55.576 vittime dall’inizio dell’epidemia. Sono, invece, 3.744 i ricoverati in terapia intensiva (-9) e 33.187 (+308) quelli nei reparti ordinari. In crescita anche i guariti, 23.004 (ieri 13.642). Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 788.471 (-7.300), di questi 751.540 si trovano in isolamento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 30 novembre 2020) Prosegue ildeie dei ricoveri in Italia. Per la prima volta dal 26 ottobre iregistrati nelle ultime 24 ore scendono sono quota 20mila: 16.377 contro i 20.648 di ieri, ma, come sempre il lunedì, a fronte di un numero inferiore di tamponi, 130.524 (46mila in meno rispetto a domenica), con un rapporto test/positivi che sale al 12,54% (ieri era l’11,66). Torna a salire, invece, il numero dei decessi, 672 contro i 541 di ieri per complessive 55.576 vittime dall’inizio dell’epidemia. Sono, invece, 3.744 i ricoverati in terapia intensiva (-9) e 33.187 (+308) quelli nei reparti ordinari. In crescita anche i guariti, 23.004 (ieri 13.642). Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, sono 788.471 (-7.300), di questi 751.540 si trovano in isolamento ...

