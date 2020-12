Coronavirus, i dati: 16.377 nuovi casi su 130mila tamponi processati. Altri 672 morti (Di lunedì 30 novembre 2020) Sono 16377 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Italia nelle prossime 24 ore con 130.524 tamponi processati. Lunedì sono morte altre 672 persone che avevano il Covid. Tornano a salire i ricoveri: 308 persone in più in ospedale. Mentre calano il saldo tra ingressi e uscite in terapia intensiva: -9. Ci sono 23mila guariti, ma restano 788.471 le persone che attualmente hanno il virus. Domenica erano stati accertati 20.648 contagi con 177mila test effettuati. L’incidenza dell’infezione era all’11,6%, mentre considerando solo i nuovi casi testati era al 25,76%. Lunedì scorso i nuovi casi invece erano 22.930 con 148.945 tamponi processati. L’incidenza dei positivi sul numero dei tamponi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Sono 16377 idiaccertati in Italia nelle prossime 24 ore con 130.524. Lunedì sono morte altre 672 persone che avevano il Covid. Tornano a salire i ricoveri: 308 persone in più in ospedale. Mentre calano il saldo tra ingressi e uscite in terapia intensiva: -9. Ci sono 23mila guariti, ma restano 788.471 le persone che attualmente hanno il virus. Domenica erano stati accertati 20.648 contagi con 177mila test effettuati. L’incidenza dell’infezione era all’11,6%, mentre considerando solo itestati era al 25,76%. Lunedì scorso iinvece erano 22.930 con 148.945. L’incidenza dei positivi sul numero dei...

