Coronavirus | chi brinda e chi sta a casa | giro del mondo dentro e fuori dai lockdown

“In provincia di Pavia sono 2.831 i percettori di Reddito di cittadinanza che hanno firmato almeno un contratto di lavoro prima del 31 ottobre di quest’anno, un anno segnato dalla pandemia di Covid 19 ...

Milano, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Confine Svizzera-Italia. A 500 metri di distanza, sul versante elvetico "locali pieni e gente sorridente che brinda" gomito a gomito a mascherine abbassate, dal la ...

