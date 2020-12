Coronavirus, bollettino 30 novembre: 16.377 contagi e 672 morti (Di lunedì 30 novembre 2020) L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di una drastica diminuzione di casi nel Bel Paese. In Italia i contagi da Coronavirus continuano ad aumentare e a destare preoccupazioni. Dalla mezzanotte è entrato in vigore il nuovo DPCM emanato dal Premier Giuseppe Conte nella giornata del 4 novembre scorso. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) L’ultimomedico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di una drastica diminuzione di casi nel Bel Paese. In Italia idacontinuano ad aumentare e a destare preoccupazioni. Dalla mezzanotte è entrato in vigore il nuovo DPCM emanato dal Premier Giuseppe Conte nella giornata del 4scorso. L'articolo proviene da Inews.it.

SkyTG24 : ?? #Coronavirus in Italia, #Galli: 'Il calo dei contagi è a rischio con le riaperture. La mascherina non sempre bast… - Corriere : In Italia calano i nuovi casi: sono 16.377. Le vittime 672 Bollettino - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, il bollettino del #21novembre: 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi e 692 decessi… - lillydessi : Coronavirus, news: nelle ultime 24 ore 16.377 contagi su 130.524 tamponi. I morti sono 672 - Sky Tg24… - Italia_Notizie : In calo i nuovi contagi: 16.377 nelle ultime 24 ore, 672 morti Tasso di positività a 12,5% -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino HTTP/1.1 Server Too Busy