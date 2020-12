(Di lunedì 30 novembre 2020) “Rimpasto? No, volete rovinare il Natale parlando di rimpasto? C’è rimasto solo Babbo Natale” così, ironicamente, intercettato mentre entrava a Monteciorio il ministro per gli Affari Regionali, Francesco. Rispondendo a una domanda sulla possibilità di aprire le piste da sci e sulledi Natale, il ministro è secco: “Dobbiamo tornare ale cose che amiamoma in sicurezza. Farle senza rispettare la salute la sanità e la necessità di difendere la vita non ha senso – spiega –che si puòneidel. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

repubblica : Coronavirus, Boccia: 'Molti italiani non ci saranno a Natale. Con 600 morti al giorno è fuori luogo parlare di ceno… - MPenikas : FQ: Coronavirus, Boccia: “Sci e vacanze? Faremo tutto quello che si può fare nei limiti del possibile”… - SBerritta : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Boccia: “Sci e vacanze? Faremo tutto quello che si può fare nei limiti del possibile” - noilatuavoce : #coronavirus allarme per lo shopping di #Natale2020 . Cirio: 'Folla inaccettabile'. #Boccia : 'A Capodanno… - DeVerdinis : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Boccia: “Sci e vacanze? Faremo tutto quello che si può fare nei limiti del possibile” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Boccia

In attesa del bollettino del 1° dicembre 2020 sono 16.377 i nuovi casi. 33.187 i ricoverati, 3.744 in terapia intensiva; 672 i decessi ...Notizie del 1° dicembre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti sono 714 i ricoverati, 76 in terapia intensiva ...