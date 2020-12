Coronavirus, Boccia “Mantenere il rigore per evitare la terza ondata” (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E' inevitabile che quando si riaprono le attività commerciali ci sia una voglia di tornare in giro e fare quelle attività che abbiamo sempre fatto nella nostra vita. E' naturale la reazione, quello che però non può essere naturale è non rispettare le regole”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, a Studio 24 su Rainews24, in merito alle code fuori dai negozi a Milano e Torino dopo il passaggio in zona arancione.“Il mese di dicembre deve servire a consolidare i dati per evitare la terza ondata, serve rigore. Siamo per una linea di prudenza e attenzione che mette la salute al primo posto”, ha aggiunto Boccia.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E' inevitabile che quando si riaprono le attività commerciali ci sia una voglia di tornare in giro e fare quelle attività che abbiamo sempre fatto nella nostra vita. E' naturale la reazione, quello che però non può essere naturale è non rispettare le regole”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco, a Studio 24 su Rainews24, in merito alle code fuori dai negozi a Milano e Torino dopo il passaggio in zona arancione.“Il mese di dicembre deve servire a consolidare i dati perlaondata, serve. Siamo per una linea di prudenza e attenzione che mette la salute al primo posto”, ha aggiunto.(ITALPRESS).

