Controllo del territorio | 70mile euro di sanzioni e 25 auto sequestrate

(Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCasoria (Na) – Quella che è appena trascorsa è stata una settimana di lavoro intenso per le forze dell’ordine che neldella provincia di Napoli hanno elevato multe per circa 70milae hanno sequestrato 25mobili prive di copertura assicurativa. Così i carabinieri di Casoria insieme ai militari dell’Arma di Castello di Cisterna hanno svolto nei giorni scorsi vari servizi straordinari didel. Numerose le perquisizioni domiciliari, veicolari e personali. Durante unè stata sequestrata della sostanza stupefacente di tipo marijuana il cui possessore è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio. Numerosi i controlli alla circolazione stradale con il sequestro di 25 mezzi tra motocicli e ...

pfmajorino : La sanità lombarda è totalmente fuori controllo. Uno sfascio del sistema assolutamente impensabile anni fa. - TizianaFerrario : Colpisce il cinismo della #Svizzera noncurante del fatto che i suoi abitanti si mescoleranno senza controllo con it… - MatteoRichetti : Nelle carceri italiane in questo momento ci sono 1900 contagi tra detenuti e personale. Il virus corre ancora più v… - romildapffff : Ogni volta che leggo 'a casa mia faccio quello che dico io', mi viene il terribile sospetto che si tratti degli ste… - paulolden1 : Ormai è chiaro che un alieno ha preso il controllo del corpo di Di Maio. -

Ultime Notizie dalla rete : Controllo del

Corriere della Sera

“Qualsiasi Paese sta anni luce avanti, noi cosa facciamo? Ma chi ci governa si sveglia o no? Vi svegliate o no, siamo un Paese che è una barzelletta! La Spagna ci cag… in testa e pensate che siamo in ...Il cittadino comunitario doveva infatti precisamente scontare la pena detentiva di due anni, cinque mesi e ventinove giorni di reclusione per falsità materiale, uso di atto falso e possesso e fabbrica ...