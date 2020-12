Conti: «Questo è lo spirito del Torino. Abbiamo provato a vincere» (Di lunedì 30 novembre 2020) Francesco Conti, vice allenatore di Marco Giampaolo al Torino, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Sampdoria Francesco Conti, vice allenatore di Marco Giampaolo al Torino, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Sampdoria. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMPNEWS24 SODDISFAZIONE – «Per come è arrivato il pareggio, sì. Trovarsi sotto in un quarto d’ora e il fatto di aver recuperato la partita con quell’impeto e quello spirito è un buon segnale. CAMBIO MODULO IN CORSA – «Questa è un’altra nota positiva. Abbiamo cambiato abito in corsa e Abbiamo dimostrato che sono due sistemi che si possono usare a seconda di partite e soluzioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Francesco, vice allenatore di Marco Giampaolo al, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Sampdoria Francesco, vice allenatore di Marco Giampaolo al, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Sampdoria. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMPNEWS24 SODDISFAZIONE – «Per come è arrivato il pareggio, sì. Trovarsi sotto in un quarto d’ora e il fatto di aver recuperato la partita con quell’impeto e quelloè un buon segnale. CAMBIO MODULO IN CORSA – «Questa è un’altra nota positiva.cambiato abito in corsa edimostrato che sono due sistemi che si possono usare a seconda di partite e soluzioni». Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : #Maldini a Dazn: “Sono legato ad un #Milan vincente, la mia figura è legata a qualcosa che non sia solo rivolto a m… - xulnet : RT @Radicali: La Corte di Giustizia Europea ha condannato l’Italia per la mancanza di reti fognarie. Per questo abbiamo pagato multe per 12… - Cuore_Toro : Le parole di #conti al termine del match ?? - LucaBallabio1 : @Jonp2978 @maurizioft Salvaguardare i conti deve essere l.obiettivo primario perché i debiti che facciamo saranno s… - dello__98 : c'è da dire che rispetto alla fine della scorsa stagione siamo migliorati non solo per il mercato, ma proprio per q… -