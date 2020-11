Conte, scorta “prestata” alla fidanzata Olivia Paladino: Indaga la Procura di Roma (Di lunedì 30 novembre 2020) La manager in fuga dalle Iene sarebbe stata aiutata dalla scorta di Giuseppe Conte La Procura di Roma ha aperto un’indagine sull’ uso della scorta del premier Giuseppe Conte che avrebbe aiutato la fidanzata del premier a sfuggire dal giornalista de Le Iene, Filippo Roma, dopo la denuncia della parlamentare di Fratelli d’Italia Roberta Angelilli. Il fatto si sarebbe verificato il 26 ottobre scorso, quando i poliziotti che servono per la scorta di Giuseppe Conte, l’avrebbero portata via per ‘scappare’ dalle Iene. Intanto la Procura di Roma ha già sentito l’inviato de Le Iene come persona informata sui fatti. E’ il 26 ottobre quando Filippo Roma cerca di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 30 novembre 2020) La manager in fuga dalle Iene sarebbe stata aiutata ddi GiuseppeLadiha aperto un’indagine sull’ uso delladel premier Giuseppeche avrebbe aiutato ladel premier a sfuggire dal giornalista de Le Iene, Filippo, dopo la denuncia della parlamentare di Fratelli d’Italia Roberta Angelilli. Il fatto si sarebbe verificato il 26 ottobre scorso, quando i poliziotti che servono per ladi Giuseppe, l’avrebbero portata via per ‘scappare’ dalle Iene. Intanto ladiha già sentito l’inviato de Le Iene come persona informata sui fatti. E’ il 26 ottobre quando Filippocerca di ...

