Conte nei guai: il pasticcio della scorta alla fidanzata rischia di costare caro al premier (Di lunedì 30 novembre 2020) Giuseppe Conte nel mirino della Procura di Roma, che indaga per stabilire se il premier abbia commesso o no il reato di abuso d’ufficio. Si cercherà di capire, nello specifico, se il presidente del Consiglio abbia fatto ricorso alla propria scorta per “salvare” la compagna Olivia Paladino dalle domande scomode che la Iena Filippo Roma stava cercando di porle. Un’indagine nata dopo che una denuncia presentata da Fratelli d’Italia aveva portato alla luce l’episodio. A raccontare per primo l’accaduto era stato il giornale La Verità: i fatti risalgono al 26 ottobre scorso, quando nella capitale il giornalista del programma Mediaset Le Iene Filippo Roma aveva cercato di intervistare Paladino in merito a un controverso decreto del governo giallorosso che potrebbe avere come effetto quello ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 30 novembre 2020) Giuseppenel mirinoProcura di Roma, che indaga per stabilire se ilabbia commesso o no il reato di abuso d’ufficio. Si cercherà di capire, nello specifico, se il presidente del Consiglio abbia fatto ricorsopropriaper “salvare” la compagna Olivia Paladino dalle domande scomode che la Iena Filippo Roma stava cercando di porle. Un’indagine nata dopo che una denuncia presentata da Fratelli d’Italia aveva portatoluce l’episodio. A raccontare per primo l’accaduto era stato il giornale La Verità: i fatti risalgono al 26 ottobre scorso, quando nella capitale il giornalista del programma Mediaset Le Iene Filippo Roma aveva cercato di intervistare Paladino in merito a un controverso decreto del governo giallorosso che potrebbe avere come effetto quello ...

