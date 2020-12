Conte indagato per peculato. La sua scorta ha “salvato” la fidanzata dalle Iene (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov – Il premier Giuseppe Conte è indagato per peculato per l’uso della scorta in aiuto della fidanzata. La procura di Roma ha trasmesso il fascicolo al Tribunale dei ministri che ora dovrà verificare se è stato commesso un reato. La vicenda risale allo scorso 26 ottobre e vede coinvolta la compagna del premier, Olivia Paladino, che era in giro sotto casa quando è stata intercettata dal giornalista delle Iene Filippo Roma. L’inviato le voleva chiedere dei problemi con il fisco di suo padre, Cesare, proprietario dell’Hotel Plaza nella Capitale. La Paladino per sfuggire alle domande si è rifugiata in un supermercato. Dopo pochi minuti alcuni agenti della scorta del premier sono intervenuti per “metterla in salvo”. Il video della Paladino nel supermercato con il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov – Il premier Giuseppeperper l’uso dellain aiuto della. La procura di Roma ha trasmesso il fascicolo al Tribunale dei ministri che ora dovrà verificare se è stato commesso un reato. La vicenda risale allo scorso 26 ottobre e vede coinvolta la compagna del premier, Olivia Paladino, che era in giro sotto casa quando è stata intercettata dal giornalista delleFilippo Roma. L’inviato le voleva chiedere dei problemi con il fisco di suo padre, Cesare, proprietario dell’Hotel Plaza nella Capitale. La Paladino per sfuggire alle domande si è rifugiata in un supermercato. Dopo pochi minuti alcuni agenti delladel premier sono intervenuti per “metterla in salvo”. Il video della Paladino nel supermercato con il ...

