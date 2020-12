Conte indagato per l’uso della sua scorta da parte della compagna Olivia Paladino (Di lunedì 30 novembre 2020) La Procura di Roma ha iscritto sul registro degli indagati il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con l’ipotesi di reato di peculato. Il procedimento dei magistrati era stato avviato dopo una denuncia di Fratelli d'Italia su un episodio del 26 ottobre scorso quando la scorta del premier sarebbe intervenuta per fare uscire da un supermercato Olivia Paladino, compagna di Conte, vista la presenza all'esterno di un inviato della trasmissione le Iene, Filippo Roma. Sabato 28 novembre il giornalista è stato ascoltato a piazzale Clodio come persona informata dei fatti. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 30 novembre 2020) La Procura di Roma ha iscritto sul registro degli indagati il presidente del Consiglio Giuseppecon l’ipotesi di reato di peculato. Il procedimento dei magistrati era stato avviato dopo una denuncia di Fratelli d'Italia su un episodio del 26 ottobre scorso quando ladel premier sarebbe intervenuta per fare uscire da un supermercatodi, vista la presenza all'esterno di un inviatotrasmissione le Iene, Filippo Roma. Sabato 28 novembre il giornalista è stato ascoltato a piazzale Clodio come persona informata dei fatti.

