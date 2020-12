Conte, il caso sulla scorta. Angelilli: “Doveroso il mio esposto” (Di lunedì 30 novembre 2020) “Un mese fa ho ritenuto doveroso presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, sulla base di quanto accaduto al giornalista de ‘Le Iene’ Filippo Roma, che aveva evidenziato questo episodio anomalo sull’utilizzo improprio della scorta del premier Giuseppe Conte”. A rivelarlo è Roberta Angelilli (Fdi), in un’intervista rilasciata all’Adnkronos. L’ex vice presidente del Parlamento europeo ha così confermato di aver presentato un esposto per “chiedere di verificare se l’uso della scorta del premier da parte della compagna di Conte – Olivia Paladino ndr – , che così avrebbe usufruito di addetti alla sicurezza pubblica, fosse stato improprio – ha spiegato ancora all’Adnkronos – E questo, di fronte a un giornalista, Filippo Roma, che lamentava di essere stato bloccato mentre ... Leggi su italiasera (Di lunedì 30 novembre 2020) “Un mese fa ho ritenuto doveroso presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Roma,base di quanto accaduto al giornalista de ‘Le Iene’ Filippo Roma, che aveva evidenziato questo episodio anomalo sull’utilizzo improprio delladel premier Giuseppe”. A rivelarlo è Roberta(Fdi), in un’intervista rilasciata all’Adnkronos. L’ex vice presidente del Parlamento europeo ha così confermato di aver presentato un esposto per “chiedere di verificare se l’uso delladel premier da parte della compagna di– Olivia Paladino ndr – , che così avrebbe usufruito di addetti alla sicurezza pubblica, fosse stato improprio – ha spiegato ancora all’Adnkronos – E questo, di fronte a un giornalista, Filippo Roma, che lamentava di essere stato bloccato mentre ...

