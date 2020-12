Consumi in calo ma a dicembre cresce la voglia di ripartire (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La crisi economica che sta colpendo l’Italia, conseguenza della pandemia, si riflette sui Consumi delle famiglie che a dicembre vedono un calo del 12% rispetto allo scorso anno e una riduzione della quota di coloro che faranno i regali di Natale, il 74% rispetto all’87% del 2019. Questi sono alcuni dei dati presentati in mattinata dal direttore generale della Confcommercio Mariano Bella. Secondo lo studio dell’associazione di categoria c’è, però, una certa voglia di reagire a questa situazione e lo dimostra la cifra media che si dedicherà ai regali di poco più bassa rispetto allo scorso anno, 164 euro contro i 170 del 2019 e il mese di dicembre, che per i Consumi commercializzabili vede ridursi il suo valore economico da 81 a 73 miliardi, resta comunque il mese più ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La crisi economica che sta colpendo l’Italia, conseguenza della pandemia, si riflette suidelle famiglie che avedono undel 12% rispetto allo scorso anno e una riduzione della quota di coloro che faranno i regali di Natale, il 74% rispetto all’87% del 2019. Questi sono alcuni dei dati presentati in mattinata dal direttore generale della Confcommercio Mariano Bella. Secondo lo studio dell’associazione di categoria c’è, però, una certadi reagire a questa situazione e lo dimostra la cifra media che si dedicherà ai regali di poco più bassa rispetto allo scorso anno, 164 euro contro i 170 del 2019 e il mese di, che per icommercializzabili vede ridursi il suo valore economico da 81 a 73 miliardi, resta comunque il mese più ...

