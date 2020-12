Conflavoro Pmi “Servono aiuti concreti per le imprese” (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Una “copertura completa che possa mettere al riparo le aziende” e la creazione di “un'arca per traghettare maestranze, eccellenze e imprese”. Sono queste le proposte di Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro PMI, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia di stampa Italpress.“Le nostre imprese chiedono un aiuto concreto – ha spiegato Capobianco -, un ristoro che possa coprire non soltanto una parte dei costi ma tutti quei costi fissi che le imprese hanno e che purtroppo non possono sostenere. Come associazione di categoria abbiamo chiesto il 100% delle perdite”, ha evidenziato. Per il presidente di Conflavoro occorre quindi “una copertura completa che possa mettere al riparo le aziende”.“Per questa pandemia – ha sottolineato -, paragonata all'alluvione per cui si creò un'arca per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Una “copertura completa che possa mettere al riparo le aziende” e la creazione di “un'arca per traghettare maestranze, eccellenze e. Sono queste le proposte di Roberto Capobianco, presidente diPMI, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia di stampa Italpress.“Le nostre imprese chiedono un aiuto concreto – ha spiegato Capobianco -, un ristoro che possa coprire non soltanto una parte dei costi ma tutti quei costi fissi che le imprese hanno e che purtroppo non possono sostenere. Come associazione di categoria abbiamo chiesto il 100% delle perdite”, ha evidenziato. Per il presidente dioccorre quindi “una copertura completa che possa mettere al riparo le aziende”.“Per questa pandemia – ha sottolineato -, paragonata all'alluvione per cui si creò un'arca per ...

