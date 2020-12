Condannato a 4 anni per omicidio stradale il tifoso del Napoli, Fabio Manduca (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMilano – Il gup di Milano, Carlo Ottone De Marchi, ha Condannato con rito abbreviato a quattro anni per omicidio stradale Fabio Manduca, ultas napoletano accusato di aver travolto il tifoso del Varese Daniele Belardinelli. Il giudice ha anche disposto le pene accessorie del ritiro della patente e del risarcimento pari a 80mila euro in via provvisionale alle parti civili, la mamma, la moglie e la figlia maggiore di Belardinelli. L’ultas varesino è morto durante gli scontri del 26 dicembre 2018 avvenuti fuori lo stadio Giuseppe Meazza nel quartiere San Siro di Milano prima della sfida tra Inter e Napoli. I pm di Milano Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri avevano chiesto 16 anni di carcere per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMilano – Il gup di Milano, Carlo Ottone De Marchi, hacon rito abbreviato a quattroper, ultas napoletano accusato di aver travolto ildel Varese Daniele Belardinelli. Il giudice ha anche disposto le pene accessorie del ritiro della patente e del risarcimento pari a 80mila euro in via provvisionale alle parti civili, la mamma, la moglie e la figlia maggiore di Belardinelli. L’ultas varesino è morto durante gli scontri del 26 dicembre 2018 avvenuti fuori lo stadio Giuseppe Meazza nel quartiere San Siro di Milano prima della sfida tra Inter e. I pm di Milano Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri avevano chiesto 16di carcere per ...

