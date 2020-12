Con SPen il Samsung Galaxy S21 Ultra, cosa ne sarà del Note 21? (Di lunedì 30 novembre 2020) A bordo del Samsung Galaxy S21 Ultra non dovrebbe mancare la SPen, finora tipica della serie Note. Stando a quanto riportato da ‘ETNews‘, ormai la decisione sarebbe stata presa: le gamme Galaxy S e Note si fonderanno, per dare più spazio agli smartphone pieghevoli, su cui il produttore pare contare molto. Il colosso di Seul avrebbe già ordinato i digitalizzatori, necessari per poter usare la SPen per la conversione dei segnali analogici in digitali. L’anno prossimo potrebbe esserci posto per un unico modello della serie Note, ormai prossima alla pensione, e quindi un solo Samsung Galaxy Note 21 (prima la linea era stata confermata, poi smentita ed adesso riconfermata, ma nell’ambito di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) A bordo delS21non dovrebbe mancare la, finora tipica della serie. Stando a quanto riportato da ‘ETNews‘, ormai la decisione sarebbe stata presa: le gammeS esi fonderanno, per dare più spazio agli smartphone pieghevoli, su cui il produttore pare contare molto. Il colosso di Seul avrebbe già ordinato i digitalizzatori, necessari per poter usare laper la conversione dei segnali analogici in digitali. L’anno prossimo potrebbe esserci posto per un unico modello della serie, ormai prossima alla pensione, e quindi un solo21 (prima la linea era stata confermata, poi smentita ed adesso riconfermata, ma nell’ambito di ...

escberrote : @Spen_bbrgdr esattamente, parla di una cosa seria e delicata con una leggerezza assurda. è davvero vergognoso - Spen_bbrgdr : Ma come non mi sopportate Parlo con 2/3 persone in e non mi sopportate oooo - Spen_bbrgdr : Purtroppo io con la real di @Raphaelescgdr ci sono amica e le voglio bene ma almeno volte la prendo per il culo per… - Spen_bbrgdr : Yep Devo disattivare le notifiche quando sono fuori con il mio ragazzo ma riesco - Samira_bbr : @Spen_bbrgdr guarda che se continui con ok posto quella che ti ho mandato in chat eh -

Ultime Notizie dalla rete : Con SPen HTTP/1.1 Server Too Busy