Comunali a Roma, CasaPound si camuffa da lista civica per correre con Fratelli d'Italia

Roma, CasaPound si traveste da lista civica per correre alle Comunali Il movimento di estrema destra CasaPound potrebbe presentarsi alle elezioni Comunali di Roma in programma per il 2021 "in incognito", sotto la sigla di una nuova e semi-sconosciuta lista civica, Volontà Romana. Lo scrive Fanpage.it, che fa notare come da qualche settimana i rappresentati Romani di CasaPound si presentano agli eventi organizzati dal partito di Giorgia Meloni in vista delle amministrative sotto questa nuova sigla. Da Marco Contisio, referente per Tiburtino III, alla leader di Ostia Carlotta Chiaraluce fino a Simone Montagna, già candidato presidente per ...

