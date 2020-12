Commissione Europea e Covid | nuova firma con la società CureVac

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 30 novembre 2020) Lahato formalmente con laun nuovo contratto, già approvato da Bruxelles nei giorni scorsi, per la fornitura di un vaccino anti-. Lo ha reso noto la presidente Ursula von der Leyen con un tweet. And 5 ?! Today we signed our 5th vaccine contract, with @RNA Overall we have L'articolo proviene da www.meteoweek.com.