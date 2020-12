Com'è successo che il caviale italiano è diventato il migliore al mondo (Di lunedì 30 novembre 2020) caviale Beluga, caviale Osietra, caviale Siberian: ma non siamo in Russia, siamo in Italia. Negli ultimi 40 anni il nostro Paese è stata la culla di vari allevamenti di storioni, pesci poco conosciuti nel nostro territorio anche se presenti fin dall'antichità. Nelle acque Italiane vivevano in natura tre specie di storione che sono andate scomparendo a causa dell'antropizzazione dei corsi fluviali e l'eccesso di pesca illegale, destino comune in tutto il mondo dove a causa appunto dell'eccessivo sfruttamento, tali specie ittiche sono state inserite nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (Cites) al fine di favorirne la conservazione. Ma è proprio grazie all'unicità del nostro territorio e alle sue risorse naturali come l'acqua pura e calda, che nelle zone lombardo-venete ... Leggi su agi (Di lunedì 30 novembre 2020)Beluga,Osietra,Siberian: ma non siamo in Russia, siamo in Italia. Negli ultimi 40 anni il nostro Paese è stata la culla di vari allevamenti di storioni, pesci poco conosciuti nel nostro territorio anche se presenti fin dall'antichità. Nelle acque Italiane vivevano in natura tre specie di storione che sono andate scomparendo a causa dell'antropizzazione dei corsi fluviali e l'eccesso di pesca illegale, destino comune in tutto ildove a causa appunto dell'eccessivo sfruttamento, tali specie ittiche sono state inserite nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (Cites) al fine di favorirne la conservazione. Ma è proprio grazie all'unicità del nostro territorio e alle sue risorse naturali come l'acqua pura e calda, che nelle zone lombardo-venete ...

