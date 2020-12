Come si chiama la canzone dell’ultima pubblicità Sky con Jude Law? Un tormentone (Di lunedì 30 novembre 2020) Un vero tormentone. Chiunque abbia guardato la tv negli ultimi quattro mesi, si è certamente ritrovato ad ascoltare un motivetto dance-elettrico che rimane impresso. Scelta azzeccata, dunque, quella di Sky per la propria pubblicità: la canzone in questione è uno dei tormentoni più amati e ascoltati degli ultimi mesi. È Hypnotized di Purple Disco Machine, Sophie And The Giant. Un successo planetario che non arresta la sua corsa nemmeno dopo mesi di primato in classifica. canzone pubblicità Sky: Hypnotized, un successo planetario Hypnotized, la canzone che tanto ha catturato la vostra attenzione, è un prodotto del Dj tedesco Purple Disco Machine e del gruppo musicale inglese Sophie and the Giants. Il pezzo è stato pubblicato lo scorso aprile, ma è esploso tra l’estate e l’inizio ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 30 novembre 2020) Un vero. Chiunque abbia guardato la tv negli ultimi quattro mesi, si è certamente ritrovato ad ascoltare un motivetto dance-elettrico che rimane impresso. Scelta azzeccata, dunque, quella di Sky per la propria: lain questione è uno dei tormentoni più amati e ascoltati degli ultimi mesi. È Hypnotized di Purple Disco Machine, Sophie And The Giant. Un successo planetario che non arresta la sua corsa nemmeno dopo mesi di primato in classifica.Sky: Hypnotized, un successo planetario Hypnotized, lache tanto ha catturato la vostra attenzione, è un prodotto del Dj tedesco Purple Disco Machine e del gruppo musicale inglese Sophie and the Giants. Il pezzo è stato pubblicato lo scorso aprile, ma è esploso tra l’estate e l’inizio ...

ilpost : Il #tacchino sembra essere un animale che, in ogni lingua del mondo, viene sempre da un’altra parte: in inglese si… - bloomharuki : @bohutosan come si chiama? ? - occhiaieviola : RT @triilogyj: come si chiama il sistema di comunicazione attraverso memini? memiotica? - LosPigi22 : @FilleSo @AtlantisProm No, si chiama come l'originale 'Fast & Furious' - driezmertenz : RT @triilogyj: come si chiama il sistema di comunicazione attraverso memini? memiotica? -

Ultime Notizie dalla rete : Come chiama HTTP/1.1 Server Too Busy