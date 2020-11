Come indossare la mascherina con stile (Di lunedì 30 novembre 2020) Per usare un hashtag in voce in questo periodo, possiamo dire davvero che la mascherina è #thenewnormal, ossia una nuova normalità che ormai fa parte della nostra vita di tutti i giorni e che, volenti o nolenti, dobbiamo farci andare giù almeno per un altro po’. La mascherina però può diventare anche un dettaglio di stile. Vediamo qualche idea di look. Premessa Se preferite indossare mascherine chirurgiche di vari livelli per sentirvi sicure e protette, potete mettere sopra la vostra mascherina in tessuto. È un’idea carina, che vi aiuta a dare carattere al vostro look. La tratterete a tutti gli effetti Come un accessorio e vi risulterà più gradevole l’idea di doverla indossare. Occhiali Polaroid, mascherina HTC, giacca in pelle Imbrigu per Pinko, pull ... Leggi su dilei (Di lunedì 30 novembre 2020) Per usare un hashtag in voce in questo periodo, possiamo dire davvero che laè #thenewnormal, ossia una nuova normalità che ormai fa parte della nostra vita di tutti i giorni e che, volenti o nolenti, dobbiamo farci andare giù almeno per un altro po’. Laperò può diventare anche un dettaglio di. Vediamo qualche idea di look. Premessa Se preferitemascherine chirurgiche di vari livelli per sentirvi sicure e protette, potete mettere sopra la vostrain tessuto. È un’idea carina, che vi aiuta a dare carattere al vostro look. La tratterete a tutti gli effettiun accessorio e vi risulterà più gradevole l’idea di doverla. Occhiali Polaroid,HTC, giacca in pelle Imbrigu per Pinko, pull ...

disinformatico : Per quelli che dicono 'ma la Covid ha il 98% di sopravvivenza'. Come lo sbarco in Normandia. Vi sareste offerti? V… - EnricoBattist : RT @GiancarloDeRisi: Come riferisce Il Giornale, Arcuri beccato ancora senza mascherina. È la terza volta in due mesi. Il super commissari… - LucaBastaCosi : RT @Lucrezi97533276: L’obbligo di indossare una mascherina non è dittatura, come non è dittatura rispettare le regole di distanziamento e d… - NSigaro : @romeoagresti Secondo me #Pirlo dovrebbe incominciare a farsi sentire e smettere di indossare maglia, calzettoni e… - Terzo112 : RT @maritocheguarda: La sera che verrai con il tuo amico a cena da me , mia MOGLIE le MUTANDINE le dovrà indossare , o devo fare in modo ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Come indossare Come indossare con disinvoltura una borsa a mano Il Sole 24 ORE Joe Biden si rompe un piede giocando con il cane: dovrà indossare un tutore

NEW YORK – Il presidente eletto Joe Biden si è slogato una caviglia mentre giocava con il più giovane dei suoi cani lupo, Major. Biden avrebbe riportato microfratture ad ...

Come scegliere un orologio da uomo per ogni occasione

Come si fa a scegliere l’orologio da polso giusto? Ogni circostanza richiede un modello particolare, e per individuarlo occorrono pazienza e buon senso. Per citare un esempio concreto, un orologio ...

