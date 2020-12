Come funziona il vaccino anti Covid di Moderna (Di lunedì 30 novembre 2020) AGI - È stato il primo vaccino a essere stato preparato e ad essere avviato alla sperimentazione sull'uomo già il 16 marzo scorso presso il Kaiser Permanente Washington Health Research Institute di Seattle, dopo appena 63 giorni dalla pubblicazione del genoma del virus della Sars-CoV2 da parte delle autorità scientifiche cinesi: un vero e proprio record. Il vaccino messo a punto da Moderna, una giovane società biotecnologica che ha sede a Cambridge (Massachusetts), ha, per ora ancora un nome sperimentale: mRNA-1273. Ma è in arrivo: è di oggi l'annuncio della richiesta contemporanea di autorizzazione alle autorità Usa e a quelle europee. A differenza della maggior parte dei vaccini "classici", che prevedono la somministrazione di parti inattivate del virus, questo sviluppato da Moderna si basa sulla tecnologia ad mRNA. ... Leggi su agi (Di lunedì 30 novembre 2020) AGI - È stato il primoa essere stato preparato e ad essere avviato alla sperimentazione sull'uomo già il 16 marzo scorso presso il Kaiser Permanente Washington Health Research Institute di Seattle, dopo appena 63 giorni dalla pubblicazione del genoma del virus della Sars-CoV2 da parte delle autorità scientifiche cinesi: un vero e proprio record. Ilmesso a punto da, una giovane società biotecnologica che ha sede a Cambridge (Massachusetts), ha, per ora ancora un nome sperimentale: mRNA-1273. Ma è in arrivo: è di oggi l'annuncio della richiesta contemporanea di autorizzazione alle autorità Usa e a quelle europee. A differenza della maggior parte dei vaccini "classici", che prevedono la somministrazione di parti inattivate del virus, questo sviluppato dasi basa sulla tecnologia ad mRNA. ...

