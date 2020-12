Clima, 6 ragazzi portoghesi denunciano 33 Stati: “Nostri diritti violati non rispettando accordo di Parigi”. Corte Strasburgo accoglie (Di lunedì 30 novembre 2020) La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo accoglie in via prioritaria la richiesta avanzata da sei bambini e ragazzi portoghesi, tra gli 8 e i 21 anni che, supportati dalla ong Global Legal Action Network, hanno fatto ricorso contro 33 Stati, membri del Consiglio d’Europa (tra cui l’Italia), accusandoli di violare i loro diritti, non rispettando gli impegni assunti con la firma dell’accordo di Parigi del 2015, la Cop21. La Corte lo ha comunicato ai governi chiamati in causa, invitando ciascuno a rispondere alla denuncia entro la fine di febbraio 2021 e dando così inizio alla fase processuale. I sei ragazzi portoghesi che portano in Tribunale oltre trenta Paesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Laeuropea deiumani diin via prioritaria la richiesta avanzata da sei bambini e, tra gli 8 e i 21 anni che, supportati dalla ong Global Legal Action Network, hanno fatto ricorso contro 33, membri del Consiglio d’Europa (tra cui l’Italia), accusandoli di violare i loro, nongli impegni assunti con la firma dell’di Parigi del 2015, la Cop21. Lalo ha comunicato ai governi chiamati in causa, invitando ciascuno a rispondere alla denuncia entro la fine di febbraio 2021 e dando così inizio alla fase processuale. I seiche portano in Tribunale oltre trenta Paesi ...

