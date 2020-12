Claudio Baglioni a FqMagazine: “Non ho ricette per uscire da questo momento di crisi, ma è importante dare nuova forma ai concerti” (Di lunedì 30 novembre 2020) L’esteta del sentimento d’amore è tornato. Claudio Baglioni ha atteso ben sette anni prima di proporre il nuovo album di inediti “In questa storia che è la mia”, in uscita venerdì 4 dicembre, trainato dal singolo “Io non sono lì”. In tutto 14 brani, 1 ouverture, 4 interludi piano e voce, 1 finale, composizioni nate nell’arco di tre anni. Protagonista, nemmeno a dirlo, è l’amore personale e universale in tutte le sue sfumature. Al primo ascolto il disco colpisce per l’esecuzione degli arrangiamenti con la band, l’orchestra e la cura al minimo dettaglio. Claudio Baglioni si conferma un poeta dell’amore con la sua continua ricerca delle parole quasi dimenticate nell’uso scritto e parlato. Quasi un miraggio se consideriamo l’evoluzione (o involuzione, secondo i punti di vista) del registro linguistico musicale corrente. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) L’esteta del sentimento d’amore è tornato.ha atteso ben sette anni prima di proporre il nuovo album di inediti “In questa storia che è la mia”, in uscita venerdì 4 dicembre, trainato dal singolo “Io non sono lì”. In tutto 14 brani, 1 ouverture, 4 interludi piano e voce, 1 finale, composizioni nate nell’arco di tre anni. Protagonista, nemmeno a dirlo, è l’amore personale e universale in tutte le sue sfumature. Al primo ascolto il disco colpisce per l’esecuzione degli arrangiamenti con la band, l’orchestra e la cura al minimo dettaglio.si conferma un poeta dell’amore con la sua continua ricerca delle parole quasi dimenticate nell’uso scritto e parlato. Quasi un miraggio se consideriamo l’evoluzione (o involuzione, secondo i punti di vista) del registro linguistico musicale corrente. ...

