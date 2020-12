Cirio: “Ho ascoltato le ragioni della piazza, ma anche dei virologi: il rischio di aumento dei contagi è alto” (Di lunedì 30 novembre 2020) "Ho ascoltato la piazza dei ragazzi ma anche le relazioni dei nostri epidemiologici medici e pediatri: quando a un governatore vengono forniti dati ed elementi oggettivi che dimostrano che con una riapertura delle seconde e terze medie per soli 12 giorni si rischiava di aumentare nuovamente il contagio che poi sarebbe stato portato a casa durante le vacanze di Natale ho preso la decisione di salvaguardare la salute". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 30 novembre 2020) "Holadei ragazzi male relazioni dei nostri epidemiologici medici e pediatri: quando a un governatore vengono forniti dati ed elementi oggettivi che dimostrano che con una riapertura delle seconde e terze medie per soli 12 giorni si rischiava di aumentare nuovamente ilo che poi sarebbe stato portato a casa durante le vacanze di Natale ho preso la decisione di salvaguardare la salute". L'articolo .

