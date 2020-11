Cinema 2021, date, rinvii, cancellazioni dei festival ed eventi (Di lunedì 30 novembre 2020) Cinema 2021. In tempo di pandemia, quasi tutti i festival Cinematografici sono stati o annullati o rinviati ad una data diversa dalla solita. Con questo articolo cercheremo di spiegare quali cambiamenti ci sono stati, in modo che questo articolo possa servire da agenda per l’anno 2021. Conmpresi Bafta, Screen Actors Guild Award, Golden Globe e Oscar. Gennaio Sundance Film festival, US- 28 gennaio-3 febbraio evento ibrido con proiezioni fisiche limitate Goteborg Film festival, Svezia 29 Gennaio-8 febbraio online Febbraio Cinema 2021 Bafta Regno Unito 2 febbraio International Film festival Rotterdam, Paesi Bassi – 1-7 febbraio – ibrido con il secondo evento 2-6 giugno festival ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 30 novembre 2020). In tempo di pandemia, quasi tutti itografici sono stati o annullati o rinviati ad una data diversa dalla solita. Con questo articolo cercheremo di spiegare quali cambiamenti ci sono stati, in modo che questo articolo possa servire da agenda per l’anno. Conmpresi Bafta, Screen Actors Guild Award, Golden Globe e Oscar. Gennaio Sundance Film, US- 28 gennaio-3 febbraio evento ibrido con proiezioni fisiche limitate Goteborg Film, Svezia 29 Gennaio-8 febbraio online FebbraioBafta Regno Unito 2 febbraio International FilmRotterdam, Paesi Bassi – 1-7 febbraio – ibrido con il secondo evento 2-6 giugno...

