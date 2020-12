CIES | chi ha aumentato il proprio valore nel mese di Novembre | domina Haaland ma ci sono anche tre “italiani”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 30 novembre 2020)è ormai terminato e ha fatto registrare alcuni interessantissimi dati relativi alle partite ma, e soprattutto, in merito alla crescita didi diversi calciatori. Il, l'osservatorio del calcio con sede in Svizzera, ha pubblicato una sorta di classifica in merito all'incremento deldi mercato dei giocatori in questo ultimo: l'incremento deldei giocatoricaption id="attachment 1005561" align="alignnone" width="364" Bastoni (getty images)/captionSi conferma in formissimadal punto di vista economico Erlinh, centravanti del Borussia Dortmund. Il centravanti è quello che ha visto la maggiore crescita delpassando ...