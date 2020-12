Ciclismo, Fabio Aru vicino al Team Qhubeka Assos (Di lunedì 30 novembre 2020) Questa potrebbe essere una settimana decisiva per il futuro di Fabio Aru. Il ciclista sardo va a caccia del riscatto dopo una stagione molto complicata. Conclusa l’avventura, senza grandi soddisfazioni, con l’UAE Team Emirates ora si lavora per trovare la giusta sistemazione. Secondo quanto riportato da Tuttobiciweb, per Fabio Aru si aprono le porta del Team Qhubeka Assos, la formazione nella quale militano anche Giacomo Nizzolo e Domenico Pozzovivo che ha preso l’eredità della NTT. Una sfida stimolante per il sardo in vista di quea che deve essere la stagione del rilancio. A volere fortemente Aru ci sarebbe il nuovo sponsor del Team sudafricano, la Assos, società svizzera leader nell’abbigliamo per il Ciclismo, con la spinta di Luca ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) Questa potrebbe essere una settimana decisiva per il futuro diAru. Il ciclista sardo va a caccia del riscatto dopo una stagione molto complicata. Conclusa l’avventura, senza grandi soddisfazioni, con l’UAEEmirates ora si lavora per trovare la giusta sistemazione. Secondo quanto riportato da Tuttobiciweb, perAru si aprono le porta del, la formazione nella quale militano anche Giacomo Nizzolo e Domenico Pozzovivo che ha preso l’eredità della NTT. Una sfida stimolante per il sardo in vista di quea che deve essere la stagione del rilancio. A volere fortemente Aru ci sarebbe il nuovo sponsor delsudafricano, la, società svizzera leader nell’abbigliamo per il, con la spinta di Luca ...

CentotrentunoC : #ciclismo ????? Così Fabio #Aru tra passato e futuro: 'Mai pensato al ritiro, il ciclismo è ancora la mia passione' - Lucia05149332 : RT @repubblica: Fabio Aru: 'Non mi ritiro. Lavoro e fatica, a 30 anni so come ripartire' [di Cosimo Cito] [aggiornamento delle 19:45] https… - repubblica : Fabio Aru: 'Non mi ritiro. Lavoro e fatica, a 30 anni so come ripartire' [di Cosimo Cito] [aggiornamento delle 19:4… - repubblica : Fabio Aru: 'Non mi ritiro. Lavoro e fatica, a 30 anni so come ripartire' - tuttobiciweb_it : Fabio #Canova, il signor #Named, si racconta a tuttobiciweb: «Grande la passione per il ciclismo, grande la voglia… -

