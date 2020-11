Ciclismo | Cassani | ' Ganna tris a Tokyo | ma ora salviamo i giovani'

Gazzetta_it : #Cassani: 'Ganna tris a #Tokyo, ma ora dobbiamo salvare i giovani' - biondo2k : Repost da @Corriere e @lucianarota per chi ama pedalare anche fra le pagine di un buon libro! - RacingFede : I numeri che fanno paura al ciclismo italiano (e Cassani?). - cyclinside : I numeri che fanno paura al ciclismo italiano (e Cassani?) - -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Cassani

La Gazzetta dello Sport

Pistards azzurri in raduno a Formia. Il Coordinatore Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione del Commissario Tecnico Marco Villa, ha convocato quattro atleti per il raduno in programma a Form ...La gara nell’Alessandrino il 5 ottobre 2019: «Volevano che la corsa finisse sotto il balcone del sindaco, transenne solo per 40 metri. Ora chiedo giustizia» ...