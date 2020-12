Ci lascia Papa Bouba Diop, protagonista ai Mondiali del 2002 con il Senegal (Di martedì 1 dicembre 2020) Muore a 42 anni il centrocampista della nazionale africana Papa Bouba Diop. Il giocatore da tempo era alle prese con un male incurabile che l'ha portato via giovanissimo. Diop è stato un simbolo di ... Leggi su globalist (Di martedì 1 dicembre 2020) Muore a 42 anni il centrocampista della nazionale africana. Il giocatore da tempo era alle prese con un male incurabile che l'ha portato via giovanissimo.è stato un simbolo di ...

GianCrown : Salvini và dal nonno, perchè il papà non lo lascia fare come vuole lui.. Asilo Mariuccia per immaturi prestati all… - INYOUREYESZ4YN : @DIORHAR quanto ti capisco. Ad agosto è morta mia nonna e gli amici stretti di papà hanno fatto una colletta per ai… - UtherPe1 : Io e Papà ormai siamo anziani, abbiamo deciso di intestarvi case e terre, così poi non litigate quando non ci sarem… - OLandsknecht : @GioChirilly La cosa che mi lascia più perplesso che i democratici odiano le famiglie che hanno lavorato e risparmi… - Eurosport_IT : Ci lascia uno dei protagonisti del Senegal, sorpresa dei Mondiali in Corea e Giappone del 2002 ???? #Diop -

Ultime Notizie dalla rete : lascia Papa HTTP/1.1 Server Too Busy