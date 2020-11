Christian De Sica | il comico romano torna al cinema con un nuovo film e intanto fa un bilancio sulla sua vita e sui suoi maestri

Leggi su aciclico

(Di lunedì 30 novembre 2020) I cinepanettoni sono notoriamente un momento di svago in cui si cerca di non pensare ai problemi dell’anno appena trascorso. Il Natale può essere un momento difficile, il capodanno si avvicina, e mentre tutti festeggiano, qualcuno potrebbe non essere altrettanto allegro per mille motivi. Anche a questo servono i cinepanettoni e, lo diciamo spassionatamente, per fortuna che ci sia anche questo genere diperché altrimenti andremmo alsolo per guardaredrammatici con malati o disastri che non ci distrarrebbero dalle difficoltà della, anzi. Purtroppo ultimamente anche chi fa commedie ci inserisce un qualche elemento drammatico “per far riflettere” anche se in realtà andando ala vedere una commedia, lo spettatore vorrebbe fare l’opposto. Quest’anno, poi, ne abbiamo decisamente ...