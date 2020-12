"Chissà cosa direbbero i miei colleghi". Delirio dell'infermiera negazionista, un gesto vergognoso: ma c'è il video, licenziata (Di lunedì 30 novembre 2020) La signorina che vedete nella foto era un'infermiera del Salem Health Hospital, in Oregon, Stati Uniti, la cui grottesca parabola è stata raccontata dal Daily Mail. Il punto è che la bionda ha postato sul suo profilo TikTok una foto in cui si palesava senza mascherina e, soprattutto, in cui derideva chi prendesse precauzioni contro il coronavirus per evitare il contagio. Un discreto Delirio. Che le è costato il lavoro: la struttura, infatti, la ha licenziata in tronco. La donna lavorava nel reparto di oncologia, e nel video incriminata diceva: "Chissà cosa farebbero i miei colleghi se scoprissero che non indosso la maschera quando sono fuori e che permetto ai miei figli di incontrare gli amici". Insomma, esaltava il fatto di non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) La signorina che vedete nella foto era un'del Salem Health Hospital, in Oregon, Stati Uniti, la cui grottesca parabola è stata raccontata dal Daily Mail. Il punto è che la bionda ha postato sul suo profilo TikTok una foto in cui si palesava senza mascherina e, soprattutto, in cui derideva chi prendesse precauzioni contro il coronavirus per evitare il contagio. Un discreto. Che le è costato il lavoro: la struttura, infatti, la hain tronco. La donna lavorava nel reparto di oncologia, e nelincriminata diceva: "farebbero ise scoprissero che non indosso la maschera quando sono fuori e che permetto aifigli di incontrare gli amici". Insomma, esaltava il fatto di non ...

