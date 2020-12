Chi è l’insegnante Giovanna Sorrentino che ha conquistato The Voice (Di lunedì 30 novembre 2020) La “voce” della Sicilia arriva anche a “The Voice Senior” grazie a Giovanna Sorrentino, insegnante di religione in una scuola superiore di Erice (Trapani) che lo scorso venerdì ha incantato la giuria e il pubblico del talent musicale in onda su Rai 1. “The Voice Senior”, concorrenti che non smettono di sognare e di rincorrere i propri sogni si mettono in gioco davanti ad Antonella Clerici (presentatrice del talent show musicale) e ai suoi coach. La rivincita degli over 60. Sulle poltroncine rosse di The Voice troviamo i 4 team: Carrisi (Al Bano e la figlia Jasmine), Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio. Un quartetto che tutto sommato ha funzionato nella prima puntata. Dopo le tre puntate di Blind Audition, ci saranno i Knock Out, dove i talenti scelti di ogni squadra si sfideranno tra loro con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) La “voce” della Sicilia arriva anche a “TheSenior” grazie a, insegnante di religione in una scuola superiore di Erice (Trapani) che lo scorso venerdì ha incantato la giuria e il pubblico del talent musicale in onda su Rai 1. “TheSenior”, concorrenti che non smettono di sognare e di rincorrere i propri sogni si mettono in gioco davanti ad Antonella Clerici (presentatrice del talent show musicale) e ai suoi coach. La rivincita degli over 60. Sulle poltroncine rosse di Thetroviamo i 4 team: Carrisi (Al Bano e la figlia Jasmine), Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio. Un quartetto che tutto sommato ha funzionato nella prima puntata. Dopo le tre puntate di Blind Audition, ci saranno i Knock Out, dove i talenti scelti di ogni squadra si sfideranno tra loro con ...

