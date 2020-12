Che ci faccio qui: stavolta Iannacone racconta la corporeità (Di lunedì 30 novembre 2020) Domenico Iannacone, Che ci faccio qui Storie collettive e individuali in cui l’elemento del corpo ritorna continuamente, fragile e potente. Sono i racconti – reali ed immersivi – di Che Ci faccio Qui. La trasmissione condotta da Domenico Iannacone tornerà su Rai3 da stasera (ore 23.15 e non più in access come nella passata edizione in onda a maggio) con quattro nuove puntate ricche di umanità. I reportage del giornalista molisano seguiranno un’immaginaria mappa esistenziale, dove il corpo diviene testimonianza di sofferenza, ingiustizia, amore e rinascita. Che ci faccio qui – Nuove puntate La prima puntata – intitolata “Io sono vivo” – parte dal ricordo di quello che è successo a Viareggio il 29 giugno del 2009: alle 23.48, un treno carico di gpl lanciato a 90 all’ora deraglia in piena stazione. Il ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 30 novembre 2020) Domenico, Che ciqui Storie collettive e individuali in cui l’elemento del corpo ritorna continuamente, fragile e potente. Sono i racconti – reali ed immersivi – di Che CiQui. La trasmissione condotta da Domenicotornerà su Rai3 da stasera (ore 23.15 e non più in access come nella passata edizione in onda a maggio) con quattro nuove puntate ricche di umanità. I reportage del giornalista molisano seguiranno un’immaginaria mappa esistenziale, dove il corpo diviene testimonianza di sofferenza, ingiustizia, amore e rinascita. Che ciqui – Nuove puntate La prima puntata – intitolata “Io sono vivo” – parte dal ricordo di quello che è successo a Viareggio il 29 giugno del 2009: alle 23.48, un treno carico di gpl lanciato a 90 all’ora deraglia in piena stazione. Il ...

