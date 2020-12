Champions, prima volta storica: arbitro donna per Juventus-Dinamo Kiev (Di lunedì 30 novembre 2020) E' un giorno speciale per il calcio italiano ed europeo. La Uefa ha infatti designato la francese Stephanie Frappart , prima arbitro donna di una partita di Champions League maschile. La 37enne ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 novembre 2020) E' un giorno speciale per il calcio italiano ed europeo. La Uefa ha infatti designato la francese Stephanie Frappart ,di una partita diLeague maschile. La 37enne ...

romeoagresti : La #Juventus, in questa prima parte di stagione, è andata a segno con sei giocatori tra campionato e Champions Leag… - ilpost : Stephanie Frappart sarà la prima donna ad arbitrare una partita della Champions League maschile - fattoquotidiano : Stephanie Frappart arbitrerà Juventus-Dinamo Kiev: è la prima volta di un fischietto donna in Champions - ImpieriFilippo : RT @toMMilanello: Mercoledì #JuveDinamoKiev passerà alla storia. Ad arbitrare il match ci sarà #StephanieFrappart e sarà la prima donna in… - michele_cofano : RT @LeonettiFrank: Mercoledì l'incontro tra Juve e Dinamo Kiev passerà alla storia: per la prima volta un arbitro donna dirigerà un match d… -