Champions League, Juventus-Dinamo Kiev: arbitrerà Stephanie Frappart

Svolta storica nel mondo del calcio. Stephanie Frappart sarà la prima donna ad arbitrare una gara di Champions League maschile. Il mondo del calcio abbatte un altro muro che porta verso l'uguaglianza dei sessi anche nel mondo dell'arbitraggio delle gare nell'Europa che conta, la Champions League. La prima donna arbitro, Stephanie Frappart, scenderà in campo L'articolo proviene da Inews.it.

- ilpost : Stephanie Frappart sarà la prima donna ad arbitrare una partita della Champions League maschile

