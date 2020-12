Champions League 2020-2021, le partite delle italiane di martedì: Inter, ora o mai più con il ‘Gladbach. Atalanta col Midtjylland per cementare gli ottavi (Di lunedì 30 novembre 2020) La Champions League 2020/2021 torna in vetrina. La classifica degli otto gironi è ancora tutta da definire e la quinta giornata di questa settimana sarà crocevia fondamentale per decidere la lista delle sedici squadre che si giocheranno gli ottavi di finale. Domani, martedì 1 dicembre, Atalanta e Inter si giocheranno buona parte della propria avventura nella massima competizione Internazionale di quest’anno, con le due squadre neroazzurre che vivono due contesti agli antipodi. Contesto favorevolissimo per l‘Atalanta, che alle 21 ospiterà al Gewiss Stadium il Midtjylland fanalino di coda nel gruppo D. La squadra di Gian Piero Gasperini sta vivendo una stagione fatta di alta e bassi; gli ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) Latorna in vetrina. La classifica degli otto gironi è ancora tutta da definire e la quinta giornata di questa settimana sarà crocevia fondamentale per decidere la listasedici squadre che si giocheranno glidi finale. Domani,1 dicembre,si giocheranno buona parte della propria avventura nella massima competizionenazionale di quest’anno, con le due squadre neroazzurre che vivono due contesti agli antipodi. Contesto favorevolissimo per l‘, che alle 21 ospiterà al Gewiss Stadium ilfanalino di coda nel gruppo D. La squadra di Gian Piero Gasperini sta vivendo una stagione fatta di alta e bassi; gli ...

romeoagresti : La #Juventus, in questa prima parte di stagione, è andata a segno con sei giocatori tra campionato e Champions Leag… - juventusfc : #JuveDynamo si avvicina... - 2?? Per la pagina di storia, i due precedenti a Torino! - ilpost : Stephanie Frappart sarà la prima donna ad arbitrare una partita della Champions League maschile - LordGalurd : #JuveDynamo arbitra Stephanie Frappart Prima volta di una donna in Champions. La francese ha già arbitrato Superco… - LucaBorioni : RT @OA_Sport: Calcio, Stephanie Frappart dirigerà Juventus-Dinamo Kiev. È la prima donna ad arbitrare un match di Champions League maschile… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League HTTP/1.1 Server Too Busy